«Мы находимся в двух разных мирах». Президент Филиппин заявил, что он «в отличие от Путина» не убивает детей 24 мая, 10:53 Цей матеріал також доступний українською Родриго Дутерте (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что он в отличии от российского диктатора Владимира Путина убивает преступников, а не детей.

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Об этом сообщает Independent.

«Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков», — сказал Дутерте.

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По его слова, он и Путин находятся «в двух разных мирах».

Дутерте заявил, что Россия начала не «спецоперацию» против Украины, а полномасштабную войну.

Дутерте покинет свой пост 30 июня. Президент Филиппин руководил жестокой борьбой с наркотиками, в результате которой погибло более 6 тысяч человек, в основном мелких подозреваемых. Правозащитные группы называют гораздо большее число жертв и говорят, что в ходе кампании Дутерте были убиты невинные люди, включая детей.

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