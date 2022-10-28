Не может противостоять героизму украинцев. Россия проигрывает и пытается любой ценой заморозить войну — Дуда 28 октября, 10:20 Анджей Дуда (Фото:www.facebook.com/andrzejduda)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна-агрессор Россия проигрывает Украине и пытается заморозить войну.

Об этом сообщает TVN24.

По его словам, если посмотреть на то, что делает российская дипломатия, телефонные звонки главы МИД РФ Лаврова в Лондон, Вашингтон, Париж, Берлин, можно кратко сказать: Россия любой ценой пытается заморозить этот конфликт, чтобы остановить украинское наступление, то есть заморозить конфликт.

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Дуда добавил, что агрессор пытается остановить военную помощь Запада, стран НАТО для Украины, потому что он фактически проиграет эту войну.

«Потому что ее (Россию — ред) вытесняют с оккупированных территорий, потому что ей грозит вытеснение с оккупированных территорий Украины, то есть, что Украина возобновит контроль над своими международно признанными границами», — сказал президент.

По словам Дуды, Россия не может противостоять героизму украинцев, решимости украинских воинов, подкрепленных военной помощью с Запада,

«Сакции, которые наложили западные страны на Россию, настолько эффективны, что Россия пока не в состоянии производить современное оружие мирового уровня, поэтому применяет оружие, доставая из складов запасы 1960-х годов, а может, и более старые», — сказал он.