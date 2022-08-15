Агрессия кремлевского режима. Россия нарушила большое табу, которое было жесткой границей безопасности со времен Второй мировой — Дуда
Анджей Дуда (Фото:Andrzej Duda/Facebook)
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что своим нападением на Украину Россия нарушила большое табу, которое было жесткой границей безопасности со времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает Польское радио.
"Россия и российский режим нарушили большое табу, которое было жесткой границей безопасности со времен Второй мировой войны, что ни одна супердержава не нападает на другую страну, чтобы лишить свободы и независимости, чтобы вернуть землю, подвергнуть сомнению существование государства и нации", - сказал он.
По его словам, масштабы российской прямой агрессии против Украины было сложно спрогнозировать.
«Я совершенно не сомневаюсь, что это превзошло ожидания некоторых, а для кого-то это было полной неожиданностью», — сказал он.
Дуда поблагодарил за помощь, которую оказывают Украине и ее гражданам поляки.
«От всего сердца спасибо, что, хоть и не с оружием в руках, но мы участники этого благодаря нашей помощи, которую мы оказываем Украине и украинцам", - сказал он.
Президент Польши Анджей Дуда ранее заявлял, что если бы не героическое сопротивление украинцев, под угрозой были бы Польша и страны Балтии.
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