Агрессия кремлевского режима. Россия нарушила большое табу, которое было жесткой границей безопасности со времен Второй мировой — Дуда

15 августа, 16:28
Анджей Дуда (Фото:Andrzej Duda/Facebook)

Анджей Дуда (Фото:Andrzej Duda/Facebook)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что своим нападением на Украину Россия нарушила большое табу, которое было жесткой границей безопасности со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Польское радио.

"Россия и российский режим нарушили большое табу, которое было жесткой границей безопасности со времен Второй мировой войны, что ни одна супердержава не нападает на другую страну, чтобы лишить свободы и независимости, чтобы вернуть землю, подвергнуть сомнению существование государства и нации", - сказал он.

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По его словам, масштабы российской прямой агрессии против Украины было сложно спрогнозировать.

«Я совершенно не сомневаюсь, что это превзошло ожидания некоторых, а для кого-то это было полной неожиданностью», — сказал он.

Дуда поблагодарил за помощь, которую оказывают Украине и ее гражданам поляки.

«От всего сердца спасибо, что, хоть и не с оружием в руках, но мы участники этого благодаря нашей помощи, которую мы оказываем Украине и украинцам", - сказал он.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявлял, что если бы не героическое сопротивление украинцев, под угрозой были бы Польша и страны Балтии.

https://www.youtube.com/watch?v=vmLk2udHN8k
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Польша Анджей Дуда Война России против Украины

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