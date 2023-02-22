Россия должна отказаться от своих имперских амбиций — Дуда 22 февраля, 21:27 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что России необходимо отказаться от своих имперских амбиций.

Об этом сообщает CNN.

В интервью телеканалу он подчеркнул, что РФ дестабилизирует множество стран по всему миру.

«Россия дестабилизирует множество стран по всему миру, и Украина пострадала от этой лобовой атаки со стороны России. Но это демонстрация того, что Россия восстанавливает свои имперские амбиции, и Россия должна это остановить. Свободный мир должен заставить Россию это сделать», — сказал Дуда.

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Он также добавил, что партнеры Украины продолжат оказывать ей поддержку.

«Это наша позиция, и именно поэтому мы поддерживаем Украину, потому что считаем, что если Украина выстоит против этих имперских амбиций России, то Россия должна будет остановить эти имперские амбиции», — сказал Дуда.

Дуда перечислил страны, на которые Россия пыталась оказать влияние, включая Грузию, Молдову и Сирию.

«Попросту говоря, Россия — это такая империя, у которой есть колониальные амбиции. Она хочет подчинить себе другие народы и другие страны. Она хочет на них нажиться. И лучший пример тому — сегодняшняя Украина», — добавил он.

17 февраля Дуда заявил, что украинским силам потребуются истребители, чтобы отразить угрозы со стороны России.