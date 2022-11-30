Польша знает, что такое «русский мир», и готова защищаться — Дуда 30 ноября, 13:03 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша знает, что такое «русский мир», и готова защищаться от угнетателей.

Об этом сообщает издание Wiadomosci.

«Мы готовы защищаться от советского угнетателя», — сказал он.

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По его словам, Россия, которая была захватчиком в 1830 году, сегодня пытается подчинить себе свободную, суверенную и независимую Украину.



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«Государство, которое в 1830 году было захватчиком — Россия, сегодня пытается подчинить себе свободную, суверенную, независимую Украину, пытается аннексировать части этой страны, лишить людей свободы, заставить их работать в собственную пользу, жить в том, что русские назвали „русским миром“, и от чего у нас дрожит гнев на затылке», — сказал он.