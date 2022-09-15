Польша должна требовать репарации за ущерб во время Второй мировой не только от Германии, но и от России — Дуда 15 сентября, 14:12 Анджей Дуда (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша должна требовать репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, не только от Германии, но и России.

Об этом сообщает Wprost.

«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Конечно, позже к этой войне присоединилась Россия, поэтому я считаю, что мы также должны требовать от России репараций», — сказал он.

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По его словам, Польша «должна это сделать».

«Я не вижу причин, почему бы нам не заниматься этим», — сказал он.

Дуда добавил, что за последние 30 лет продавая свои товары на польском рынке, особенно в то время, когда Польша еще не была членом ЕС, Германия заработала большие деньги, а также выиграла от соседства.

«Так дело не в том, что наши соседи оказывают нам большую услугу, а мы этим пользуемся. Да, они нам помогали, и мы неоднократно выражали свою благодарность, но мы тоже многое сделали», — сказал он.

Президент добавил, что «о компенсации нужно говорить серьезно».

«Больше невозможно делать вид, что ничего не произошло», — сказал он.

Дуда заявил, что Варшава во время Второй мировой войны была безвозвратно разрушена немцами.

«Польша во многих местах была успешно отстроена, но Варшава была безвозвратно разрушена немцами. Это было спланированное, грубое разрушение города. Если кто-то сегодня скажет, что мы без нужды вызываем конфликт, требуя репараций, пусть спросит немцев, почему они вызвали этот конфликт в 1939 году», — сказал он.

В среду, 14 сентября, Сейм Польши принял резолюцию, в которой призвал Германию взять на себя ответственность за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, и выплатить возмещение. Речь идет о сумме более 6,2 трлн злотых (свыше $1,5 трлн).

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