Дуда заявил, что надеется на дальнейшее усиление военного присутствия США в Польше Вчера, 22:48 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Leah Millis Анджей Дуда и Дональд Трамп REUTERS/Leah Millis

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что надеется на дальнейшее увеличение численности американского воинского контингента в его стране.

Об этом сообщает Reuters.

«Я надеюсь, что это военное присутствие постепенно будет усиливаться», — сказал он.

По словам Дуды, «только сами США должны определять, сколько войск они будут готовы отправить в Польшу».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и Польша обсуждают возможность отправки 2000 американских солдат в Польшу и открытия военной базы «форт Трампа».