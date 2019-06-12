Дуда заявил, что надеется на дальнейшее усиление военного присутствия США в Польше
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что надеется на дальнейшее увеличение численности американского воинского контингента в его стране.
Об этом сообщает Reuters.
«Я надеюсь, что это военное присутствие постепенно будет усиливаться», — сказал он.
По словам Дуды, «только сами США должны определять, сколько войск они будут готовы отправить в Польшу».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и Польша обсуждают возможность отправки 2000 американских солдат в Польшу и открытия военной базы «форт Трампа».