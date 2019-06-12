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Дуда заявил, что надеется на дальнейшее усиление военного присутствия США в Польше

Вчера, 22:48
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Дуда заявил, что надеется на дальнейшее усиление военного присутствия США в Польше - фото

REUTERS/Leah Millis

Анджей Дуда и Дональд Трамп

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что надеется на дальнейшее увеличение численности американского воинского контингента в его стране.

Об этом сообщает Reuters.

«Я надеюсь, что это военное присутствие постепенно будет усиливаться», — сказал он.

По словам Дуды, «только сами США должны определять, сколько войск они будут готовы отправить в Польшу».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и Польша обсуждают возможность отправки 2000 американских солдат в Польшу и открытия военной базы «форт Трампа».

Теги:   Анджей Дуда Польша США

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