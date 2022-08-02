«Украина защищает Европу». Если бы не героическое сопротивление украинцев, под угрозой были бы Польша и страны Балтии — Дуда

2 августа, 12:40
Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что если бы не героическое сопротивление украинцев, под угрозой были бы Польша и страны Балтии.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Как обстоят дела сегодня? Сегодня Украина защищает Польшу, Европу, в том числе Германию. Если героическое сопротивление Украины не сможет противостоять имперским планам Путина, Польше и странам Балтии будет угрожать дальнейшее расширение сферы влияния России в Центральной Европе», — сказал он.

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По его словам, идеи о «великой России» — это не только идеи диктатора Владимира Путина, но ими пронизана большая часть российского общества.

«Тамошние журналисты говорят о России, простирающейся до польского города Калиш. Это великорусские идеи о подчинении других народов. Сегодня благодаря Украине эта опасность сдерживается. Но я думаю, что эта опасность, к сожалению, станет реальной в будущем», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=TjTTaB8i9GE
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Польша Анджей Дуда Война России против Украины

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