Дуда заявил, что ожидает от Украины исторической правды

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина первой одобрила на законодательном уровне прославление УПА, и Варшава ждет от Киева конкретных шагов по дегероизации украинских националистов.

Об этом он заявил после встречи с президентом Украины Петром Порошенко на саммите НАТО, передает Европейская правда.

"Они [нормы закона о признании деятелей УПА борцами за независимость Украины] до сих пор не изменены, несмотря на мою просьбу. Я сказал ему, что следует рассматривать это в одинаковых категориях", - заявил Дуда.

Дуда добавил, что он и Порошенко досконально знают, какие вопросы являются сложными. "Я жду исторической правды", - отметил он.

Президент Польши также объяснил, почему не было общей с Порошенко церемонии чествования памяти жертв Волынской трагедии: "Там речь не шла о какой-то польско-украинской войне. Это был геноцид, этнические чистки против поляков. Не отрицаю акций в ответ, но это не были военные, а гражданские".

Смотрите также Что не так со скандальным польским законом об Институте национальной памяти

В то же время президент Украины Петр Порошенко, комментируя свою встречу с польским коллегой, призвал не политизировать прошлое, передает Польское радио.

"Наша общая позиция такова, что мы должны оставить историю историкам и исследователям. Мы не должны пытаться политизировать прошлое, прошлое должно объединять так, как настоящее и будущее", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Польша является сильным партнером и Украина высоко ценит "сильную, постоянную поддержку" со стороны Варшавы.

Напряженность в отношениях между Украиной и Польшей обострилась после того, как Верховная Рада в 2015 году признала десятки организации, начиная от Сечевых стрельцов, ОУН, УПА и Народного руха, борцами за независимость Украины в XX веке.

Польша считает УПА виновной в Волынской трагедии во время Второй мировой войны. По данным Польши, во время нацистской оккупации украинские националисты убили 100 тысяч поляков. Варшава настаивает, что в репрессиях украинцев погибло меньше, чем поляков.

Смотрите также 75 годовщина Волынской трагедии. Как Украина и Польша не могут договориться в историческом вопросе

Варшава ввела Национальный день памяти жертв "геноцида, совершенного украинскими националистами" и ввела уголовную ответственность "за отрицание преступлений украинских националистов" против граждан Польши.