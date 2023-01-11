Украинцы во Львове встретили Дуду овациями — видео 11 января, 23:15 Украинцы приветствуют Анджея Дуду во Львове, 11 января 2023 года (Фото:Jakub Szymczuk/KPRP via Kancelaria Prezydenta / Twitter)

Украинцы в среду, 11 января, встретили президента Польши Анджея Дуду во Львове овациями.

На видео, которое опубликовала канцелярия Дуды в Twitter, жители Львова аплодируют польскому президенту, благодарят его и пожимают ему руки.



В среду, 11 января, во Львове состоялась встреча президента Владимира Зеленского с польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Они подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.

Видео дня

Фото: Jakub Szymczuk/KPRP

Фото: Jakub Szymczuk/KPRP

Фото: Jakub Szymczuk/KPRP

Фото: Jakub Szymczuk/KPRP

Во время брифинга по итогам переговоров Дуда объявил, что Украина получит от Польши роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Они станут первыми тяжелыми танками западного производства, которые получат защитники Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк позже уточнил, что речь идет о танковой роте стандарта НАТО — 14 танках.

Инфографика: NV

Гитанас Науседа сообщил, что Украина также получит от Литвы зенитные установки.