Поражение России означает безопасность всей Европы — Дуда 25 ноября, 15:36 Анджей Дуда (Фото:Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что поражение России в политическом, военном и экономическом плане будет означать безопасность всей Европы.

Об этом сообщается в Twitter канцелярии польского лидера.

«Безопасная Европа — это Европа, в которой Россия потерпела поражение: политическое, военное и экономическое», — говорится в сообщении.

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Дуда добавил, что побежденная Россия означает безопасную Украину, Польшу, Литву, Латвию, Румынию, а также остальную Европу.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вместо предложений преждевременных мирных переговоров с Россией, целью партнеров должна быть победа Украины, которая принесет устойчивый мир на европейский континент.