«Может затянуть Польшу на глубину». Дуда сравнил Украину с «утопленником» 20 сентября, 00:25 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Польский президент Анджей Дуда в очередной раз поддержал решение Варшавы ввести односторонние ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Украина оспаривает это решение в рамках Всемирной торговой организации.

Об этом пишет PAP со ссылкой на Дуду на брифинге для польских СМИ за пределами штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке



Президент Польши сравнил Украину с «утопленником», пояснив, что «каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину».

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«Это немного похоже на ситуацию между Польшей и Украиной. Украина находится под российским нападением, без сомнения, в очень сложной ситуации, хватается за все, что может. Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно возмущаться», — считает Дуда.

«Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопленника? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопленник не причинил нам вреда, потому что если утопленник причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно», — заявил он.

Дуда также признал, что, несмотря на свои планы, не смог встретиться с Владимиром Зеленским «по организационным причинам» — задержки в графике выступлений лидеров на Генеральной ассамблее ООН, но не исключает, что встреча состоится позже.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности введет меры по контролю за экспортом.

В Польше, Венгрии и Словакии после этого заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.