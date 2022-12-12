«Важный жест». Дуда рассказал, когда начнут размещение систем Patriot в Польше 12 декабря, 17:44 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни группы польских и немецких специалистов встретятся и определят месторасположение систем Patriot.

Инфографика: НВ

Об этом сообщает Polsat.

Во время встречи с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером в Берлине Дуда заявил, что он хочет поблагодарить президента за решение послать системы Patriot для защиты Польши.

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«Поляки восприняли это как важный жест, особенно после того, что произошло на нашей восточной границе, когда упала ракета, погибли два гражданина Польши», — добавил он.

По словам Дуды, нужно поддерживать Украину всеми силами, в том числе военными.

"Нам приятно слышать, что произведенное в Польше вооружение исправно работает и помогает украинским воинам защищать свою территорию", - сказал он.

Дуда заявил, что "Польша и Германия ожидают увеличения количества беженцев из Украины".

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить системы Patriot Украине.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Patriot предназначен для защиты воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что этот вопрос должны принимать конкретные страны. Позже он добавил, что идет дискуссия о предоставлении Patriot Украине.