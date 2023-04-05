Дуда с супругой принял Владимира и Елену Зеленских на ступенях президентского дворца 5 апреля, 12:17 Елена и Владимир Зеленские вместе с Анджеем Дудой и его супругой Агатой (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой Агатой принял Владимира и Елену Зеленских на ступенях президентского дворца в Варшаве.

Трансляцию ведут польские телеканалы.

В ходе церемонии прозвучали гимны Украины и Польши.

В среду, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посещает Польшу по приглашению польского президента Анджея Дуды. О визите было объявлено за два дня.

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В ОПУ заявили, что кроме официальных встреч, у Зеленского запланирована большая речь для поляков и украинцев, находящихся в Польше, а главной темой переговоров станут вопросы безопасности.

На прошлой неделе Зеленский провел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой, по итогам которых анонсировал подготовку «к важным мероприятиям».

В последний раз они проводили встречу 10 февраля в Жешуве, когда Зеленский возвращался в Украину после визитов в Великобританию, Францию и Бельгию.