Дуда рассказал о «политической дружбе» с Зеленским 29 августа, 20:35 Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что с украинским коллегой Владимиром Зеленским его связывает крепкая дружба.

Об этом он рассказал в интервью радио ZET.

Он подчеркнул, что делает все, чтобы поддержать Зеленского и Украину.

«Могу сказать, что в политическом смысле он мой друг. Крепкая дружба в политике с чувством взаимного уважения, прежде всего моего уважения к нему. Он оказался на высоте… У нас политические дружеские и дружеские отношения. Я делаю все, чтобы его поддержать», — отметил Дуда.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша приняла на территории своего государства миллионы украинских беженцев. Кроме этого, польский народ всячески поддерживает украинцев, а их президент Анджей Дуда стал хорошим другом не только главе государства Владимиру Зеленскому, но и каждому гражданину Украины.



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