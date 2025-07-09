Дуда пожаловался, что Украина и союзники «недооценили» помощь Польши в войне

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал отношение союзников и Украины к Польше, в частности в контексте поставки военной помощи через аэропорт Жешув.

Об этом он сказал в интервью Polsat News, опубликованном в среду, 9 июля.

По словам Дуды, Польша в некоторых вопросах могла бы «показать, что ее нельзя обходить или игнорировать», однако этого не произошло.

Реклама

«Например, я считаю, что как украинцы, так и наши союзники просто считают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им, будто это их. Но это не их. Это наше. Поэтому, если кому-то что-то не нравится, то закрываем и до свидания», — сказал президент Польши.

Он добавил, что Польшу «не пригласили в очень важные международные органы, где решался вопрос о поставках помощи через нашу территорию». Он не уточнил, о чем идет речь.

«Закрываем аэропорт в Жешуве, а вы доставляйте в Украину морем, воздухом, не знаю, сбрасывайте на парашютах. Придумывайте. Придумывайте, если считаете, что мы вам не нужны», — говорит Дуда.

Ранее президент Польши рассказал, что в начале российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Киев настойчиво просил у Польши истребители МиГ-29. Однако США были против.

Читайте также: В Минобороны Польши отреагировали на решение США о приостановлении некоторой военной помощи Украине

28 июня Анджей Дуда совершил последний визит в Киев на посту президента Польши.

1 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов стало известно, что побеждает консерватор Кароль Навроцкий с 50,89% голосов. Кандидат от правящей коалиции, либерал Рафал Тшасковский получил 49,11%.

Согласно избирательному кодексу, новый президент Польши Кароль Навроцкий должен вступить в должность 6 августа.