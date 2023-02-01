Вопрос поставок F-16: Польша укрепляет свою безопасность и готова вести переговоры с союзниками в поддержку Украины — Дуда 1 февраля, 15:45 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя возможную поставку Украине истребителей F-16, заявил, что страна укрепляет свою безопасность и готова вести переговоры с союзниками в поддержку Украины.

Об этом сообщает TV Republika.

«Вы должны помнить, что мы поддерживаем Украину, но мы также заботимся о безопасности Польши», — сказал Дуда, отвечая на вопрос о поставках истребителей в Украину.

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По его словам, сейчас на вооружении польской армии имеется около 50 истребителей F-16.

«Мы ожидаем поставки истребителей F-35 в Польшу, поскольку соответствующие контракты были подписаны несколько лет назад», — сказал президент.

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Он добавил, что Польша ждет поставок истребителей из Южной Кореи.

«Мы укрепляем нашу безопасность и готовы вести переговоры с союзниками в поддержку Украины», — добавил он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО.

29 января стало известно, что Польша под видом запчастей предоставила Украине «некоторое количество» МиГ-29.

Ранее издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили Нидерланды.

Заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставок истребителей сказала, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня».