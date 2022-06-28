«РФ совершила очередное военное преступление». Ответом на обстрел ТЦ в Кременчуге должно быть усиление военной поддержки Украины — Дуда
РФ нанесла ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ответом на обстрел Россией ТЦ в Кременчуге должно быть усиление военной поддержки Украины.
«В преддверии саммита НАТО в Мадриде Россия совершила очередное военное преступление против мирного населения. В этот раз в Кременчуге, Украина», — написал он в Twitter.
По его словам, «ответом на обстрел торгового центра, переполненного невинными людьми, должно быть усиление военной поддержки Украины, защитников Европы».
27 июня РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По последним данным, погибли 18 человек.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.
В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.
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