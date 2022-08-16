«Акт братства». Дуда поблагодарил Зеленского за поздравление с Днем Вооруженных сил Польши, сделанное на польском языке

16 августа, 12:32
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Польши Анджей Дуда поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за поздравление с Днем Вооруженных сил Польши на польском языке.

Об этом сообщает Польское радио.

«Большое спасибо за прекрасные пожелания. Их форма, которая нам особенно близка, означает, что мы воспринимаем их не только как жест дружбы, но и акт братства», — заявил он.

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По его словам, поляки глубоко верят, что Украина также благодаря союзу с Польшей победит зло.

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили Польшу с Днем Вооруженных Сил на польском языке.

Зеленский подчеркнул, что только вместе Польша и Украина смогут сохранить независимость своих государств перед российской агрессией.

https://www.youtube.com/watch?v=vmLk2udHN8k
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Польша Владимир Зеленский Анджей Дуда

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