Дуда назвал перемещение ЧВК Вагнера в Беларусь «очень негативным сигналом» 27 июня, 20:06 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Peter Cziborra)

Передислокация наемников ЧВК Вагнера в Беларусь является очень негативным сигналом для Польши и других стран НАТО, считает президент Польши Анджей Дуда.

Об этом сообщает Polsat News.

«Мы видим, что происходит на Востоке. Идет фактическая передислокация российских войск, ЧВК Вагнера, в Беларусь вместе с ее главой Евгением Пригожиным. Это очень негативные сигналы для нас, которые мы хотим донести до наших союзников», — подчеркнул глава польского государства.

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Как уточнил президент, поэтому на консультациях в Гааге перед саммитом НАТО он хочет поднять тему дальнейшего укрепления восточного фланга Альянса.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.