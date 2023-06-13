Дуда призвал принять Украину в НАТО. Германия и Франция выступают за гарантии безопасности 13 июня, 16:44 НАТО (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Президент Польши Анджей Дуда призвал принять Украину в НАТО. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон выступают за обсуждение гарантий безопасности.

Об этом они говорили на встрече глав государств, сообщает немецкое издание Tagesschau.

Дуда обратился к государствам-членам НАТО и призвал их оперативно принять Украину в Альянс.

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«Украина ждет четкого сигнала, четкой перспективы присоединения», — подчеркнул президент Польши.

Он также выразил надежду, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, запланированный на середину августа, принесет Украине «свет в конце тоннеля», к которому она стремится.

Однако Шольц заверил, что отдает предпочтение продолжению тесных консультаций по гарантиям безопасности для Украины.

Он отметил, что Германия, Франция и США много раз пытались найти общий язык с целью подготовки к этому шагу.

«Мы будем продолжать делать это очень интенсивно. Понятно, что гарантии безопасности нужны в очень конкретной форме», — сказал канцлер.

В свою очередь, Макрон заявил, что следующее заседание Европейского Совета и предстоящий саммит НАТО будут посвящены обсуждению того, как должно выглядеть будущее коллективной безопасности. Альянс предоставит Украине всю поддержку, на которую она имеет право, подчеркнул он.

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Оба лидера подтвердили свою готовность оказывать поддержку Украине в полном объеме. Шольц подчеркнул, что Германия прилагает все усилия, чтобы обеспечить производство боеприпасов в Европе, сохранить поставки оружия из Германии и поддерживать ее работоспособность.

13 июня новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что главным препятствием на пути Украины в НАТО является не Венгрия или негласное «вето» России, а внутренняя дискуссия Альянса.

12 июня президент Украины Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели переговоры, на которых обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.

8 июня издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники не имеют единой позиции по гарантиям безопасности, о которых просит Украина.

3 июня Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.