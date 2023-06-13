Дуда призвал принять Украину в НАТО. Германия и Франция выступают за гарантии безопасности
НАТО (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)
Президент Польши Анджей Дуда призвал принять Украину в НАТО. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон выступают за обсуждение гарантий безопасности.
Об этом они говорили на встрече глав государств, сообщает немецкое издание Tagesschau.
Дуда обратился к государствам-членам НАТО и призвал их оперативно принять Украину в Альянс.
«Украина ждет четкого сигнала, четкой перспективы присоединения», — подчеркнул президент Польши.
Он также выразил надежду, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, запланированный на середину августа, принесет Украине «свет в конце тоннеля», к которому она стремится.
Однако Шольц заверил, что отдает предпочтение продолжению тесных консультаций по гарантиям безопасности для Украины.
Он отметил, что Германия, Франция и США много раз пытались найти общий язык с целью подготовки к этому шагу.
«Мы будем продолжать делать это очень интенсивно. Понятно, что гарантии безопасности нужны в очень конкретной форме», — сказал канцлер.
В свою очередь, Макрон заявил, что следующее заседание Европейского Совета и предстоящий саммит НАТО будут посвящены обсуждению того, как должно выглядеть будущее коллективной безопасности. Альянс предоставит Украине всю поддержку, на которую она имеет право, подчеркнул он.
Оба лидера подтвердили свою готовность оказывать поддержку Украине в полном объеме. Шольц подчеркнул, что Германия прилагает все усилия, чтобы обеспечить производство боеприпасов в Европе, сохранить поставки оружия из Германии и поддерживать ее работоспособность.
13 июня новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что главным препятствием на пути Украины в НАТО является не Венгрия или негласное «вето» России, а внутренняя дискуссия Альянса.
12 июня президент Украины Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели переговоры, на которых обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.
8 июня издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники не имеют единой позиции по гарантиям безопасности, о которых просит Украина.
3 июня Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.