Военные преступники должны быть наказаны. Для безопасности Европы и мира российский империализм нужно остановить — Дуда 19 октября, 12:33 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что «ради безопасности Европы и мира российский империализм должен быть остановлен».

«Мы знаем, что для безопасности Европы, для безопасности мира российский империализм должен быть остановлен. Для меня это означает прежде всего вытеснение России от международно признанных границ Украины», — сказал он итальянскому телеканалу RAI.



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Президент заявил, что Польша знает, что означает российская атака и оккупация.

По словам Дуды, когда поляки увидели, что происходит с украинцами, их помощь была настоящей, эмоциональной от сердца.

«Однако, как польские власти, мы смотрим на это прохладно и рационально. Мы знаем, что россиян нужно остановить, что это возрожденный российский империализм», – сказал он.

Дуда считает, что если Украина проиграет – Польша станет следующей.

«Если украинцы поддадутся, мы можем быть следующими. Мы это осознаем, – сказал он.

Президент заявил, что война должна закончиться двумя способами: во-первых, российские войска должны покинуть украинские территории, оккупированные с 2014 года. Во-вторых, военные преступники должны быть наказаны.

