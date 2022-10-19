«Совершенно четкая позиция». Дуда предупредил главу Ирана, что намерен противодействовать поставкам оружия в Россию — СМИ 19 октября, 23:23 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Польша намерена активно противодействовать любым поставкам оружия в Россию, сказал президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре с главой Ирана Ибрахимом Раиси, сообщает PAP.

Источник и офисе президента Польши сообщил агентству, что Дуда сообщил Раиси «совершенно четкую позицию Польши» по сообщениям о продаже Ираном России ударных беспилотников.

Видео дня

В разговоре было заявлено, что «Польша намерена активно противодействовать любым закупкам оружия Россией».

19 октября на закрытом заседании Совета Безопасности ООН будет подниматься вопрос поставок Ираном беспилотников для российских оккупантов.

В тот же день Верховная Рада осудила Иран за поставки вооружения России для войны против Украины. Нардепы призвали мировое сообщество ввести санкции против Тегерана, если поставки продолжатся.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

В МИД Ирана заявили, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России. Там также заявили о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».



Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. После первых сбитых иранских дронов Украина не продолжила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.



Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.