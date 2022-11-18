Польша должна быть готова к повторению ситуации с падением ракеты — Дуда 18 ноября, 17:47 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В пятницу, 18 ноября, президент Польши Анджей Дуда заявил, что ситуация с падением ракеты на территории Польши может повториться, и Варшава должна быть готова к такому развитию событий.

Об этом сообщает Укринформ.

«К сожалению, в определенном смысле мы должны быть готовы к тому, что ситуации, связанные с разными несчастными случаями в результате войны, могут повториться», — сказал он.

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По словам Дуды, он надеется, что такого не произойдет.

"Мы делаем все возможное, чтобы такого не произошло", - сказал президент Польши

Дуда добавил, что от такой ситуации, как случилась 15 ноября в Пшеводуве, сложно защититься.

По его словам, польские военные эксперты утверждают, что ни одна система ПВО не успела бы перехватить эту ракету над территорией Польши в момент, когда она летела к месту падения.

Во вторник, 15 ноября, во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводов в Люблянском районе Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека.

После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава ведет серию международных консультаций, а силы НАТО находятся в состоянии боевой готовности.

В свою очередь глава правительства Нидерландов Марк Рютте отметил, что трагедии бы не случилось «без ужасающих ракетных ударов России».



Накануне Украина подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима.

По ее критической инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон.