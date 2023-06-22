Дуда предложил странам, призывающим Украину к компромиссу с РФ, отдать свои территории 22 июня, 23:55 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Peter Cziborra)

Президент Польши Анджей Дуда предложил странам, регулярно призывающим Украину к «компромиссу» с Россией, отказаться от собственных территорий.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью украинским журналистам.

Он отметил, что если некоторые лидеры готовы с легкостью идти на территориальные уступки ради компромисса, то пусть откажутся от территорий своих государств.

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«Пусть Украина получит обратно Донецк, Луганск и Крым, а кто пусть отдаст России кусок своей территории. Вперед! Я думаю, РФ будет счастлива, если получит какой-нибудь красивый кусок, например, на средиземноморском побережье», — подчеркнул Дуда.

Президент Польши также отметил, что России нельзя позволить выиграть войну против Украины, поскольку агрессор совершит атаку на другие страны. Он добавил, что условием справедливого завершения войны будет только победа нашего государства.