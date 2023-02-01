«Когда приползут на коленях». Дуда посоветовал Зеленскому принять будущую капитуляцию России в Переяславе 1 февраля, 10:41 Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:Jakub Szymczuk/Polish Presidency/Handout via REUTERS)

Президент Польши Анджей Дуда считает, что после поражения России в развязанной против Украины полномасштабной войне было бы символически принять капитуляцию Москвы в Переяславе Киевской области. Там в 1654 гетман Богдан Хмельницкий присягнул московскому царю.



Как сообщает PAP, о недавнем разговоре с президентом Владимиром Зеленским Дуда рассказал во время визита в Латвию.



«Я сказал: Владимир, глядя на нашу историю, на то, как когда-то разошлись наши пути, я хотел бы тебя очень попросить. Когда вы победите Россию, когда россияне приползут сюда на коленях подписывать мирный договор, отвези их в Переяслав и пусть они там подпишут с вами мирный договор», — пересказывает свои слова польский президент.

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Он сказал украинскому коллеге, что таким образом Зеленский может «перечеркнуть все те годы советского и российского влияния и рабства со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова защищаетесь».



Дуда «глубоко верит», что благодаря совместной поддержке союзников и решительности соседей украинцы победят Россию — «врага, который, к сожалению, опять оказался ненавистным». Президент объяснил, что все «хотели бы иметь возможность» жить с РФ и россиянами в мире, свободно развиваться, «строить свою жизнь и процветание вместе».

«К сожалению, как видите, это невозможно, потому что они нападают, грабят, убивают, хотят отобрать свободу», — добавил он.

8 января 1654 года в Переяславе гетман Богдан Хмельницкий под влиянием обстоятельств, в частности войной с Речью Посполитой и шаткостью позиций союзников, созвал раду, где заключил «военный союз» с Московским царством и присягнул на верность царю. Точные результаты Переяславской рады позже были утрачены и переписаны историками, поэтому решение, принятое там, трактуется по-разному. В советской трактовке это событие преподносилось как «воссоединение» с Россией.