Передача Украине истребителей F-16 может стать «серьезным вызовом» — Дуда 12 февраля, 04:51 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что передача Украине истребителей F-16 может стать «серьезным вызовом». У Польши есть менее 50 таких самолетов.

Об этом сообщает BBC.



По словам Дуды, в настоящее время в распоряжении ВВС Польши есть менее 50 таких самолетов и для передачи их Украине нужно «значительно больше». Кроме этого, эти истребители нуждаются в очень серьезном обслуживании", поэтому «недостаточно просто отправить несколько F-16 Украине».

Видео дня

Он также подчеркнул, что решение о передаче самолетов должно быть коллективным.

30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16.

Позже Белый дом выступил в защиту позиции президента США не отправлять в Украину истребители F-16. Чиновники указали на помощь, которую Штаты уже посылают или анонсировали, в том числе танки Abrams.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что каждое оружие, поставляемое Украине, проходило через этап отказа.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что поддерживает передачу F-16 по Киеву, если партнеры из НАТО коллективно пойдут на этот шаг.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявлял, что его страна рассмотрит возможность предоставления Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой еще 20 января.