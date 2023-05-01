Приоритетом Польши при председательстве в Совете Европы будет членство Украины в ЕС — Дуда
Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Во время председательства Польши в Совете Европы одним из приоритетов будет членство Украины в Евросоюзе.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает RMF24.
Как отмечается, Польша будет председательствовать в Совете Европы в первой половине 2025 года.
В числе приоритетов Дуда назвал укрепление евроатлантических связей и сотрудничества с США, а также членство Украины и Молдовы в Евросоюзе.
«Я и премьер-министр прекрасно знаем, что значит долго ждать, что значит хотеть быть частью свободного Запада», — сказал президент Польши.
Сегодня историческим требованием момента является вступление Украины и Молдовы в ЕС, подчеркнул Дуда.
3 апреля 2023 года сообщалось, что Европейская комиссия будет рекомендовать уже в октябре начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.