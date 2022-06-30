Маловероятно, что Беларусь официально вступит в войну против Украины — Дуда
Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Президент Польши Анджей Дуда считает маловероятным, что Беларусь официально вступит в войну против Украины.
Об этом сообщает RP.
Однако, по его словам, сегодня Беларусь является «российским военным округом».
«Сегодня мы имеем ситуацию, когда в военном плане Беларусь не является отдельной от России страной. В этом смысле Владимир Путин включил Беларусь в состав России, Беларусь стала другим российским военным округом или частью Западного военного округа РФ», — сказал он.
Дуда добавил, что не чувствует опасности со стороны режима Лукашенко, но опасность реальна от России.
Президент Польши напомнил, что Беларусь оказывает поддержку российской армии.
В конце мая в Минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим диктатора Александра Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.
Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.
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