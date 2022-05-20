Вряд ли Россия решится напасть на Польшу, но потенциальная угроза существует — Дуда

20 мая, 11:24
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Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Президент Польши Анджей Дуда, отвечая на вопрос, может ли страна-агрессор Россия напасть на Польшу, заявил, что считает такой сценарий маловероятным.

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Об этом сообщает Wprost.

«Конечно, потенциальная угроза все еще существует, но учтите, что в Польше находится более 10 тысяч солдат крупнейшей в мире армии. Самая мощная армия, самая лучшая и современно оснащенная», — сказал президент.

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По его словам, он, как глава государства, «старался обеспечить реальное присутствие сил Североатлантического альянса в Польше».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Польша НАТО Анджей Дуда Война России против Украины

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