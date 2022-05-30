«Мы просто обязаны». Польша готова стать официальным гарантом безопасности для Украины — Дуда 30 мая, 10:22 Цей матеріал також доступний українською Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в будущем Польша готова стать официальным гарантом безопасности Украины.

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«Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и если такие условия мирного договора будут приняты – да, Польша будет участвовать в этом», — сказал он в интервью CNN.

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Дуда добавил, что в настоящее время в Польше находятся более 2 миллионов украинцев.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над договором о гарантиях безопасности с международными партнерами, но без участия России. По его словам, проект договора уже разработан, но некоторые моменты еще нужно согласовать.

Гарантии безопасности, в частности, обсуждались во время встречи Большой семерки 8 мая, в которой Украина впервые приняла участие на уровне лидеров.

Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия в конце марта говорил, что Украина хочет видеть гарантами своей безопасности страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны могут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



Президент Украины заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.

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