Огнем и словом. Заявление Анджея Дуды об «утопающей» Украине подпитало спор Киева и Варшавы: что происходит и как реагирует Украина 20 сентября, 13:25 Сюжет Анджей Дуда сравнил Украину с тонущим человеком, который может навредить своему спасителю (Фото:REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

Нью-Йорк, где для участия в Генассамблее ООН собрались лидеры более 140 стран мира, неожиданно стал сценой для новой вспышки напряжения в отношениях между Польшей и Украиной. Заявление польского президента Анджея Дуды, в котором он сравнил Украину с «утопающим», добавилось к многочисленным угрозам Варшавы о возможном ограничении сотрудничества с Украиной.

Тональность заявлений Польши в отношении Украины становится все более жесткой на фоне спора об экспорте украинского зерна в страны ЕС, который заново разгорелся менее чем за месяц до важнейших для польской власти парламентских выборов.

Видео дня

15 октября 2023 года в Польше пройдут очередные выборы депутатов Сейма и Сената. Действующий президент страны Анджей Дуда и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представляют правящую консервативную партию Право и справедливость, которая будет пытаться сохранить большинство в Сенате — прежде всего благодаря голосам своего национал-консервативного электората.

Украина же сейчас добивается отмены одностороннего запрета на импорт украинской агропродукции, который ввели несколько стран ЕС. 18 сентября Киев подал во Всемирную торговую организацию иски против Польши, Словакии и Венгрии, считая, что они нарушают свои международные обязательства, а «все страны-члены блока [Евросоюза] должны координировать и согласовывать торговую политику, поскольку она относится к исключительной компетенции ЕС».

NV напоминает, что происходит и как реагирует Украина на заявления лидеров Польши.



«Украина хватается за все, что может»: резкие заявления Дуды и польских чиновников

Представители сельскохозяйственной отрасли Польши давно протестуют против импорта агропродукции из Украины, настаивая, что не выдерживают конкуренции с украинскими поставщиками. Еще больше эта проблема обострилась с середины лета 2023 года, когда Россия отказалась продолжать свое участие в Черноморской зерновой инициативе, что сделало критически важными альтернативные пути экспорта зерна из Украины — в частности транзитом через Польшу, Словакию, Румынию.



Варшава разрешает такой транзит, однако выступает категорически против импорта украинского зерна на свой внутренний рынок. И хотя Еврокомиссия 15 сентября отменила запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию (при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил), официальная Варшава решила продлить запрет на импорт в одностороннем порядке — как и Венгрия и Словакия.

Более того, в последние дни Польша лишь повысила уровень напряжения вокруг этой темы и отношений с Украиной. Вот несколько новых примеров.

«Обезопасить себя от утопающего»: резонансное заявление Анджея Дуды. 19 сентября президент Польши в очередной раз поддержал решение Варшавы ввести односторонние ограничения на импорт украинской аграрной продукции. Находясь в США, Дуда озвучил несколько резких заявлений об Украине на брифинге для польских СМИ — хотя и за пределами штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. В частности он сравнил Украину с тонущим, объяснив, что «каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопающего, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть на глубину». «Говорят, утопающий хватается за соломинку, но на самом деле он хватается за все, что может. Это немного похоже на ситуацию между Польшей и Украиной. Украина находится под атакой Росии и, без сомнения, в очень сложной ситуации, хватается за все, что может. Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно возмущаться», — считает Дуда. «Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопающего? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий не причинил нам вреда, потому что если утопающий причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно», — заявил он.

В тот же день стало известно об отмене встречи Анджея Дуды и Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Официально это объяснили «технической причиной»: в частности Дуда заявил, что не смог встретиться с Зеленским «по организационным причинам» — мол, это произошло из-за задержек в графике выступлений лидеров на Генеральной ассамблее ООН. Президент Польши не исключил, что встреча состоится позже.

Двусмысленное заявление правительства Польши о возможной отмене льгот для беженцев из Украины. 18 сентября еще одну резонансную позицию озвучил представитель польского правительства Петр Мюллер. В эфире Polsat News он предположил, что гражданам Украины, которые приехали в Польшу после вторжения России 24 февраля 2022 года, могут не продлить социальную помощь в 2024 году. «Регламент [относительно льгот украинцам] является временным и теряет силу в начале следующего года. Ничто не является постоянным, [нормы вводились] только на период продолжающегося вооруженного конфликта, а положения просто теряют силу в начале следующего года. На данный момент нет решения о продлении тех вещей, которые есть в законе», — сказал представитель правительства, говоря о социальных льготах для украинских семей. По его мнению, «эти положения не будут расширены в значительной степени». Мюллер указал на необходимость более широкого привлечения международного сообщества к помощи гражданам Украины, которые находятся за пределами своей страны. В то же время важно понимать, что это заявление еще не является окончательным решением правительства Польши. Более того, 19 сентября Еврокомиссия предложила продлить временную защиту в странах ЕС для украинцев, которые спасаются от полномасштабной российской агрессии, с 4 марта 2024 года до 3 марта 2025 года.

Угрозы Варшавы относительно препятствий вступлению Украины в ЕС. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус 18 августа заявил, что власти Польши могут заблокировать вступление Украины в Евросоюз из-за спора о запрете на импорт украинского зерна. По его словам, «позиция Польши относительно запрета импорта зерна из Украины является твердой». «Если мы сегодня не выстроим эти инструменты, то Польша точно не согласится на вступление Украины [в Евросоюз]. Когда Польша присоединилась к Евросоюзу, мы должны были выполнить условия. И эти условия нам выдвигали очень жестко. И мы должны поставить Украине условия», — считает Телус.

Риск ограничения польской помощи Украине из-за зернового конфликта допустил польский министр по делам Евросоюза Шимон Шинковский вель Сенк. «Мы хотели бы и в дальнейшем поддерживать Украину, но, чтобы это было возможным, мы должны иметь поддержку граждан Польши в этом вопросе. Поэтому, если не будет поддержки таких действий со стороны поляков, нам будет трудно продолжать поддерживать Украину так же, как мы делали до сих пор», — сказал чиновник. Он также подчеркнул «неумолимую» позицию польского правительства и заявил, что это якобы шаги Украины негативно влияют на отношения между двумя странами. «Действия Украины не производят на нас впечатления… но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это можно увидеть в опросах, в уровне общественной поддержки дальнейшей поддержки Украины. И это вредит самой Украине», — сказал министр.

«Политический театр»: ответ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на Генассамблее ООН намеком дал понять, что считает ситуацию вокруг импорта украинского зерна «политическим театром». Не называя прямо ни одной из стран, Зеленский заявил: «Мы упорно работаем над сохранением сухопутных маршрутов для экспорта зерна. И тревожно видеть, как некоторые в Европе, некоторые наши друзья в Европе, подрывают солидарность политическим театром, превращая зерно в триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера». (В ответ на это представитель польского правительства выразил надежду, что «это заявление не о Польше» и заявил, что вопрос импорта зерна якобы продвигает «лобби украинских олигархов, которые являются крупнейшими владельцами аграрных хозяйств в Украине»).

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина считает недопустимыми намеки Польши о связи между членством Украины в ЕС и зерновым кризисом. «Однозначно считаю, что эта проблема недостаточно серьезная для того, чтобы ее приравнивать или к вопросу членства, или вообще к вопросу украино-польских отношений как таковых. Если бы мы не имели полномасштабной войны (…), то эти напряжения в отношениях Украины и Польши или других соседних стран считались бы обычными торговыми раздражителями, как это было в другие времена до начала войны, от начала действия Соглашения об ассоциации», — отметила Стефанишина в интервью Радио Свобода. Она также выразила сожаление, что этот процесс стал «предметом политических манипуляций и спекуляций».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство уже предложило Польше, Венгрии, Словакии и ЕС компромиссный сценарий в вопросе импорта украинских зерновых. Это план, который Украина уже представила Еврокомиссии, предусматривает контроль за экспортом четырех групп агротоваров из Украины. По словам Шмыгаля, такой контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС. Правительство планирует принять постановление, согласно которому товары, идущие на экспорт в пять государств-соседей Украины, будут получать верификацию и согласование от Министерства экономики Украины. Если же Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении украинских товаров, Кабмин примет решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из этих стран, предупредил Шмыгаль.

А в Министерстве иностранных дел Украины еще накануне решения Еврокомиссии отменить запрет на импорт украинских зерновых в ЕС называли пять причин, почему такие ограничения недопустимы. В частности там подчеркнули, что «искусственное ограничение украинского экспорта играет на руку РФ, которая является конкурентом Украины на мировых рынках зерна, ведь для нее запретов на рынке ЕС нет».

«Дуда заставляет всю Польшу работать на интересы его партии»: как реагируют в соцсетях на спор Киева и Варшавы

Резкие заявления Анджея Дуды и других представителей польской власти спровоцировали существенный резонанс в украинском обществе и среди лидеров мнений.

Инвестбанкир Сергей Фурса заявил, что «утопающего» ему напоминает сам президент Польши Анджей Дуда. «Которого больше всего волнует результат выборов 15 октября. И он изо всех сил старается их не проиграть», — добавил Фурса.

Он напомнил, что в аграрном споре Украина отстаивает государственные интересы, тогда как президент Польши «заставляет все польское государство работать на интересы его партии».

«И это обострение в украино-польских отношениях, которое, кстати, не меняет помощь в войне и позицию Польши в отношении России, вызвано исключительно предвыборным обострением накануне голосования 15 октября. И здесь просто надо дождаться завершения выборов и вести тогда нормальный разговор. Когда правящая партия в Польше уже не будет тянуть на дно всех вместе с собой, или выиграв гонку, образовав коалицию, или уйдя в оппозицию», — убежден Фурса.

Он подчеркнул, что украинское зерно «не мешает польским фермерам». «Но они используют его фактор, чтобы выбить себе больше деньжат. Деньжат, которых польские фермеры не заработали из-за падения цен на зерно на зерновом рынке. Которое да, произошло из-за возвращения украинского зерна на мировой рынок. Что, конечно, повлияло и на цены, по которым свое зерно могут продать польские фермеры. И польская власть идет им навстречу, потому что это их электорат — консервативный сельский электорат консервативной правящей партии. Это правящая партия Польши нуждается в голосах под выборы. Как утопающий», — резюмировал Фурса.

Сергей Герасимчук, специалист Группы стратегических исследований и студий по безопасности, предлагает взглянуть на вспышку противоречий между Украиной и Польшей с точки зрения «описательного» и «оценочного» подходов.

«Описательный подход, конечно, будет более нюансированным. Он поможет объяснить, почему так произошло. Что стало драйверами тех или иных решений обеих сторон, почему те или иные заявления звучали именно в то или иное время. Если идти оценочным путем, то нюансов будет меньше: в ответ на то, правильным ли было то, что произошло на ГА ООН, ответ — нет. Это было категорически неправильно, повысило градус напряжения в вопросах, которые должны решаться в более прагматичном ключе», — отмечает Герасимчук.

В то же время, считает он, если прибегнуть к упрощениям и аналогиям, то обмен выпадами президента Зеленского и президента Дуды «парадоксальным образом показал братскость наших народов». «Потому что, как утверждают психологи, именно к самым близким мы предъявляем самые высокие требования и именно от ближайших ждем наибольшего понимания. Естественно, что так происходит не всегда. И тогда, вместо того, чтобы сесть за стол, изложить все аргументы, позвать арбитра, которому бы мы доверяли, мы обижаемся, ссоримся, а иногда и до драк доходит. Ведь эмоции! А тем временем соседи — кто с удивлением, а кто и со злорадством, наблюдают как братья дерутся», — отмечает аналитик.

Он убежден, что нынешний спор не станет поворотной точкой в отношениях Украины и Польши. «Ставка слишком высока. От сотрудничества обе стороны выиграют гораздо больше. Однако уже сейчас понятно, что сделать шаг назад лидерам обеих гордых наций будет трудно: да еще и в условиях, когда одно государство в огне войны, а во втором выборы. Остается полагаться на то, что дипломатия - это действительно искусство и искать решения. И здесь важную роль надо отводить гражданскому обществу, у которого нет границ и которое больше опирается на понимание общего блага, менее управляемое политическими амбициями и формирует трек публичной и экспертной дипломатии», — отметил Герасимчук.

Журналистка NV Ольга Духнич напомнила прогнозы относительно отношений Киева и Варшавы из своего недавнего интервью с польским журналистом, социологом и интеллектуалом Славомиром Сераковским. Он убежден, что несмотря на всю напряженность между Украиной и Польшей на фоне польской предвыборной кампании Варшава останется постоянным и надежным союзником Киева в борьбе против России.

«Я думаю, несмотря на все обиды, которые будут появляться между странами, главный вопрос для поляков — выиграете ли вы войну против России, — говорил в интервью NV Сераковский. — Какими бы ни были польские обиды, страх перед Россией и Путиным, желание пользоваться помощью Украины для возвращения на большую международную арену — слишком большие козыри, чтобы действующее правительство Польши допустило развитие антиукраинской политики. Пока идет война, правительство Польши будет на стороне Украины, как на стороне Украины и все польское общество, которое понимает истинную цену этой войны. Я желаю, чтобы в результате выборов Польша осталась демократической страной, но при любых обстоятельствах она останется на стороне Украины, она вынуждена будет это сделать», — резюмировал польский аналитик.

Станислав Грещишин, историк по образованию и бывший советник и руководитель патронатной службы министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, напомнил, что польский лидер Юзеф Пилсудский в 1920-х годах использовал в отношении Украины похожую на слова Дуды метафору, заявив: «Есть два способа, чтобы научить людей плавать. Мне больше нравится способ бросать их в глубокую воду и принуждать, чтобы плавали. Именно это я делаю с украинцами».

«Хлебнули беды и мы, и поляки в результате. Верю, что этот цикл пройдем лучше. Но ощущения конечно горькие», — резюмировал Грещишин.

Юлия Савостина, основательница проекта Made in Ukraine, призывает украинскую аудиторию остыть, а всех, кто пытается поверхностно анализировать польско-украинские отношения — «подумать трижды». «И если вы не работаете в МИДе в отделе, отвечающем за отношения с Польшей, лучше промолчите и выпейте кофе. Это всем нам будет на пользу», — убеждена Савостина.