Дуда об иммигрантах из Украины: Я не заметил, чтобы они обижали или вредили полякам

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинцы не вредят полякам и не обижают их.
Об этом он сказал в эфире Радио Мария, сообщает Польское радио.
Дуда отвечая на вопрос, связанный с возможными угрозами со стороны иммигрантов, заявил, что больше всего иностранцев в Польшу приезжает именно из Украины, и, как ему известно, они в основном находятся и работают в Польше легально.
"И я не заметил, чтобы они обижали или вредили полякам", - сказал Дуда.
"По подсчетам, у нас есть примерно 1 миллион иммигрантов из Украины, которые не создают в нашей стране, как мне известно, никаких опасных организаций, не создают террористической опасности, чего мы боимся больше всего", - сказал глава государства.
Дуда отметил, что часто украинцы работают очень тяжело и выполняют работу, за которую поляки не хотят браться.
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