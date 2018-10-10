10 октября 2018, среда

Дуда: Украину и Грузию нельзя оставлять вне ЕС только потому, что РФ хочет решать их судьбу

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Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что двери ЕС для Грузии и Украины должны быть открытыми.

Об этом Дуда заявил во время выступления в Цюрихском университете со специальной лекцией о будущем европейской интеграции.

"Двери в Европейский Союз должны оставаться открытыми, особенно для Грузии, Украины и Западных Балкан; нельзя оставлять эти страны за пределами европейского сообщества только потому, что их "сильный" сосед (Россия - Ред.) хочет решать их судьбу... Мы хотим, чтобы эти страны стали в будущем частью ЕС", - цитирует Дуду Польское радио.

Ранее Дуда заявил, что защитой Польши от российской угрозы является членство в НАТО и присутствие войск Североатлантического альянса на территории страны.

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