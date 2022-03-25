Дуда ответил на угрозы России нецензурной польской пословицей 25 марта, 13:06 Цей матеріал також доступний українською Президент Польши Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал намеки России о том, что ее военные действия могут не ограничиться Украиной.

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«Возможно, это будет не очень корректно, но есть в Польше такая пословица, нецензурная, правда: не пугай, не пугай… (Дуда намекает на пословицу «nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz» — «не пугай, не пугай, а то обос**шься»), — приводит слова Дуды ВВС Украина.

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Он подчеркнул, что Польша хочет жить в мире, однако должна приготовиться, если кто-то захочет на нее напасть.

«Я уверяю, наша родина настолько большая, что таких нападавших у нас нашлось бы где-нибудь похоронить», — отметил польский президент.



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