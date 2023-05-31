«Гигантские запасы оружия». Путин еще не проиграл войну, не надо смеяться над российскими танками 1960-х годов — Дуда 31 мая, 14:46 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Peter Cziborra)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока российский диктатор Владимир Путин не проиграл войну против Украины.

«Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, а его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финский народ колебался, стоит ли ему отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны. Я надеюсь, что он ее проиграет», — сказал он в разговоре с генеральным директором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром.

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По его словам, сейчас мы имеем ситуацию, когда российский каток давит Украину, сотни людей гибнут на фронте ежедневно, при этом россиян более 100 миллионов, а украинцев менее 40 миллионов.

«Уже одна эта разница показывает, кто здесь имеет преимущество. Для россиян человеческая жизнь ничего не значит, для украинцев каждая жизнь — на вес золота. Это разные культуры. Россия — ядерная сверхдержава, она имеет гигантские запасы оружия — и что с того, что мы смеемся над тем, что она вывозит танки с 1960-х годов, когда каждый танк весит 50−60 тонн. Если он едет, он раздавит, независимо от того, современный ли он», — сказал он.

Дуда заявил, что Путин проиграет войну, когда российская армия будет вытеснена за пределы международно признанных границ Украины.

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«Тогда мы скажем, что они ничего не выиграли от войны, что их план порабощения Украины провалился, их имперские амбиции были наказаны, они потеряли сотни тысяч людей. Поражение Путина заключается также в том, что больше стран присоединились к НАТО, которое является сильным, как никогда. Сегодня этого нельзя сказать. Война продолжается, Россия все больше мобилизуется, российская экономика переходит на винтики войны», — сказал он.

По его словам, РФ с помощью пропаганды может сказать людям, что «они должны затянуть пояса, и даже если они голодны, они должны гордиться, потому что Россия велика».

«Сегодня наш общий долг как западного сообщества, частью которого является и Польша, поддержать Украину», — сказал он.

