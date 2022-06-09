«Ни к чему не приводят». Дуда раскритиковал звонки Шольца и Макрона Путину 9 июня, 07:13 Цей матеріал також доступний українською Президент Польши Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона за их звонки кремлевскому диктатору Владимиру Путину, несмотря на то, что война РФ против Украины продолжается.



В интервью Bild Дуда сказал, что такие разговоры имеют эффект «своего рода легитимации для того, кто несет ответственность за преступления, совершенные российской армией в Украине».

Видео дня

«Поражен всеми разговорами, которые ведутся с Путиным, особенно — канцлером Шольцем, президентом Эммануэлем Макроном. Эти переговоры ни к чему не приводят», — отметил он.

Польский президент подчеркнул, что только Путин ответственен за отправку российских сил в Украину.

«Разве кто-нибудь во время Второй мировой войны говорил подобным образом с Адольфом Гитлером? Кто-нибудь говорил, что тот должен сохранить лицо? Что необходимо действовать так, чтобы это не было унизительным для Адольфа Гитлера?» — заявил Дуда.

28 мая канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон 80 минут разговаривали с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам Шольца, он продолжает звонить кремлевскому диктатору, чтобы напомнить ему, что его военная агрессия против Украины «не будет иметь успеха».



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.