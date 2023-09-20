«Этого надо было ожидать». Три вопроса дипломату об очередном всплеске напряжения в отношениях Киева и Варшавы 20 сентября, 17:26 NV Премиум Официальный визит президента Украины в Республику Польша, апрель 2023 года (Фото:Офис президента Украины)

Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились из-за экспорта зерна.

Заявление польского президента Анджея Дуды, в котором он сравнил Украину с «утопленником», добавилось к многочисленным угрозам Варшавы о возможном ограничении сотрудничества с Киевом.

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В заявлении президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН прозвучал намек, что Польша «помогает подготовить сцену для московского актера».

Дипломат Александр Мацука в эфире Radio NV ответил на три вопроса, связанные с конфликтом Киева и Варшавы.

— Кажется, что именно такого момента ждал диктатор Путин. Речь идет о том, что начинаются электоральные циклы в разных государствах. Например, в Польше. Там парламентские выборы состоятся уже в середине октября. Мы видим огромное обострение по украинскому вопросу. Мы слышим постоянно о том, как сильно мешает украинское зерно. И политики готовы на все, чтобы переизбраться. Насколько велика угроза того, что сейчас мы поссоримся с Польшей? Но и запланированная встреча президента Дуды с президентом Зеленским в Нью-Йорке была отменена.

— Вы сказали, что в этом момента ожидал Путин. Видимо, не только Путин. Мы же тоже знали, что в Польше будут выборы. И вопрос в том, насколько мы чувствуем партнера.

Надо было ожидать, что, конечно, будут и заявления достаточно жесткие, будут какие-то определенные действия. Поэтому этого надо было ожидать.

Мы знаем, насколько болезненно Польша относилась к тому, что украинское зерно у них продавалось. То есть все это было понятно с самого начала.