Дуда хочет увеличить численность войск НАТО на восточном фланге и призывает разработать «стратегию сдерживания империализма Путина» 11 июня, 13:02 Цей матеріал також доступний українською Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хочет, чтобы НАТО увеличило количество войск США на восточном фланге на фоне вторжения РФ в Украину.

Об этом он сказал после саммита Бухарестской девятки в пятницу, 10 июня, сообщает Polskie Radio.

Дуда хочет, чтобы расширенное присутствие Альянса распространили на восточные государства, такие как Болгария, Венгрия и Словакия, а такая схема превратилась в усиленную передовую оборону.

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«Другими словами, чтобы численность войск НАТО, дислоцированных в разных странах восточного фланга, была значительно увеличена. Мы также надеемся, что Соединенные Штаты увеличат свое присутствие в нашей части Европы», — сказал польский президент.

Кроме того, он подчеркнул, что НАТО должен прежде всего поддержать Украину и ее обороноспособность и разработать «стратегию сдерживания империализма Путина». По итогам встречи лидеры Бухарестской девятки приняли совместную декларацию, в которой осудили агрессию РФ против Украины и подтвердили свою приверженность защищать «каждый дюйм территории НАТО».

В то же время в министерстве иностранных дел России пригрозили Польше, что ответ Москвы на наращивание сил Альянса в стране будет «соразмерным и адекватным» и будет предусматривать «нейтрализацию потенциальных угроз безопасности РФ». Об этом в интервью Интерфаксу заявил директор третьего европейского департамента ведомства Олег Тяпкин.

Ранее посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что в Варшаве вполне серьезно воспринимают публичные угрозы российских политиков в адрес страны и обсуждение на российском телевидении ядерных ударов по ней. В частности, депутат Госдумы Олег Морозов заявлял, что Польша может быть «поставлена в очередь на денацификацию».

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