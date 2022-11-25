Дуда о системах Patriot: Лучше, чтобы они находились в Украине, но решать Германии 25 ноября, 15:04 Президент Польши Анджей Дуда (Фото:www.facebook.com/andrzejduda)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что для безопасности его страны было бы лучше, если бы ракетные системы Patriot находились на территории Украины недалеко от границы, однако окончательное решение за Германией.

Об этом сообщает Reuters.

«С военной точки зрения было бы лучше, если бы они находились в Украине, чтобы также защищать польскую территорию, тогда они наиболее эффективно защищали бы и Украину, и Польшу», — заявил польский президент.

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Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в польском Пшеводуве у восточной границы 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой направить в Украину системы ПВО Patriot, которые Берлин хотел передать Варшаве.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал эту идею.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что системы ПВО Patriot предназначены для обороны воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине необходимо согласие стран-союзниц.

В Воздушных силах заявили, что ракетная система Patriot усилит ПВО Украины.