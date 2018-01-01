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Дружбе конец: Рада поддержала прекращение действия Договора о партнерстве с РФ

Сегодня, 14:28
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Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе с РФ

Фото: Пресс-служба АП

Верховная Рада проголосовала за прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

За соответствующий президентский законопроект (№0206) проголосовали 277 народных депутатов.

В проекте закона предлагается прекратить действие указанного соглашения с 1 апреля 2019 года.

Договор будет прекращен на основании статьи 40 документа, согласно которой до истечения десятилетнего периода сторона может письменно заявить о своем желании прекратить его действие.

В законопроекте говорится, что прекращение действия договора "освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного Договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров".

Прекращение договора о дружбе с РФ. Изменит ли это что-то для Украины

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу 1 апреля 1999 года. Договор заключен сроком на десять лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды.

Договор стал основополагающим документом украинско-российских отношений, которые предусматривали стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силы, включая экономические и другие способы давления".

Документ утратил актуальность из-за военной агрессии России против Украины.

Договор о "дружбе". Бомба замедленного действия

Теги:   Верховная Рада Россия

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Дружбе конец: Рада поддержала прекращение действия Договора о партнерстве с РФ

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