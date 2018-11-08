08 ноября 2018, четверг

Друг без друга жить не можем: в МИД Украины заявили, что споры с Польшей удастся преодолеть

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В украинском МИД считают, что дискуссии с Польшей смогут преодолеть
Фото: pixabay.com

В украинском МИД считают, что дискуссии с Польшей смогут преодолеть

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что любые противоречия с Польшей удастся преодолеть.

Об этом сообщает Укринформ.

"Кто бы и что там ни говорил, какую бы виртуальную реальность не создавали, но мы есть близкими соседями, важными партнерами, друг без друга жить не можем. И сколько бы не было дискуссий и любых противоречий, мы их всегда преодолеем. В этом я убежден", - сказал Боднар.

В свою очередь посол Польши в Украине Ян Пекло добавил, что Польша считает Украину стратегическим партнером и готова оказывать свою поддержку.

Пекло отметил, что есть определенные разногласия в двух странах по интерпретации роли УПА в Волынской трагедии, эксгумации поляков - жертв коммунистического режима, однако выразил убеждение, что проблемы решатся.

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