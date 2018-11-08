Друг без друга жить не можем: в МИД Украины заявили, что споры с Польшей удастся преодолеть

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что любые противоречия с Польшей удастся преодолеть.
Об этом сообщает Укринформ.
"Кто бы и что там ни говорил, какую бы виртуальную реальность не создавали, но мы есть близкими соседями, важными партнерами, друг без друга жить не можем. И сколько бы не было дискуссий и любых противоречий, мы их всегда преодолеем. В этом я убежден", - сказал Боднар.
В свою очередь посол Польши в Украине Ян Пекло добавил, что Польша считает Украину стратегическим партнером и готова оказывать свою поддержку.
Пекло отметил, что есть определенные разногласия в двух странах по интерпретации роли УПА в Волынской трагедии, эксгумации поляков - жертв коммунистического режима, однако выразил убеждение, что проблемы решатся.
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