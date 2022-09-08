Друг диктатора Путина. Берлускони заявил, что он и Меркель могли бы стать посредниками между Украиной и РФ 8 сентября, 09:42 Сильвио Берлускони (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что он и экс-канцлер Германии Ангела Меркель могли бы стать посредниками между Украиной и страной-агрессором Россией.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

«С Меркель я хотел бы попытаться стать посредниками, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией», — сказал он.

По словам Берлускони, он на данный момент «не видит никаких экономических потерь для Путина», а диктатор «вполне способен противостоять санкциям и потолку цены на газ».

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В апреле Берлускони заявлял, что очень разочарован Путиным. По его словам, он познакомился с Путиным 20 лет назад и тот всегда казался ему «человеком здравого смысла, человеком демократии, человеком мира».

«Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной агрессией России против такой нейтральной страны, как Украина, которая мужественно и решительно борется за свою свободу», — заявлял Берлускони.

В 2015 году Сильвио Берлускони прилетал с частным визитом в Россию, откуда вместе с Путиным вылетел в аннексированный Крым.

В том же году СМИ сообщали, что Путин предлагал Берлускони портфель министра экономического развития и российское гражданство.



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