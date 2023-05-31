Есть несколько вариантов. Специалист — о том, что остановит поставки иранских дронов РФ 31 мая, 17:26 Одним из факторов, которые помешают поставке России шахедов, Александр Коваленко называет уничтожение самолетов или кораблей, перевозящих военный груз из Ирана (Фото:tvtoront/Twitter)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, рассказал NV, при каких условиях Иран может ограничить поставки своего оружия России.

Ни санкционные, ни политические ограничения со стороны Украины или стран Запада не могут ограничить предоставление Тегераном вооружения Москве, считает Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление. Поэтому одним из вариантов приостановить ирано-российское военное сотрудничество этих стран остается силовой элемент.

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«Это либо уничтожение самолетов [которые перевозят военный груз из Ирана в РФ], либо уничтожение кораблей», — утверждает в интервью NV Коваленко.

Кроме того, еще одним из факторов, который может остановить поставки оружия в Россию, эксперт называет конфронтацию нынешней иранской власти с талибами на границе с соседним Афганистаном.

Впрочем, Коваленко советует не исключать и внутрииранских факторов. Так, по его словам, не следует забывать, что в Иране часто возникают протесты. «Там очень серьезная хоть и не официальная, но все же оппозиция к действующей иранской власти», — объясняет эксперт. И добавляет, что в этой стране немало острых межнациональных вопросов.

В частности, он советует обратить внимание на то, что в Иране живет немало азербайджанцев, которые не очень довольны своим нынешним положением в стране, а потому часто выходят на уличные протесты.

«Учитывая это, почему бы Украине не помочь дружественному Азербайджану в поддержке азербайджанской национальной группы в Иране?» — задает риторический вопрос обозреватель группы Информационное сопротивление. Ведь таким образом Тегеран будет отвлечется от поставок оружия Москве и начнет заниматься своими внутренними вопросами.

В то же время Коваленко сомневается, что напряженные отношения между Ираном и Израилем смогут существенно повлиять на ситуацию. «Любая другая страна или коалиция без сухопутной [военной] операции на территории Ирана не сможет влиять на способность Тегерана производить то или иное вооружение», — убежден эксперт.

Инфографика: NV

Напомним, в ночь на 28 мая, за считанные часы до начала официального празднования Дня Киева, россияне нанесли массированную атаку иранскими дронами-камикадзе, выпустив по Украине рекордные 59 шахедов. Большинство из них враг направил на украинскую столицу. Следующей ночью агрессор выпустил 38 дронов, а в ночь на 30 мая на Киев полетел еще 31 дрон. Все вражеские атаки с применением иранских беспилотников были отражены силами украинской ПВО.

Полную версию интервью с Александром Коваленко читайте здесь.