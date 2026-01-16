Украина вместе с Великобританией ежемесячно будут производить 1000 дронов-перехватчиков Octopus — Сибига

16 января, 19:31
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Серийное производство дронов Octopus запустили в ноябре 2025 года (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Серийное производство дронов Octopus запустили в ноябре 2025 года (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что с февраля Украина и Великобритания выйдут на ежемесячное производство тысячи дронов-перехватчиков Octopus.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в пятницу, 16 января.

Сибига открыл в Киеве форум в годовщину подписания соглашения о 100-летнем партнерстве между Украиной и Британией.

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Он поблагодарил британцев за объявление дополнительной помощи для украинской энергетики на более 1 млрд гривен, назвав это решение «своевременным и чрезвычайно нужным».

По его словам, безопасность, экономика и политика являются ключевыми измерениями украинско-британского столетнего партнерства.

«Великобритания взяла на себя долгосрочное обязательство по военной поддержке Украины. Речь идет о более 170 млрд гривен ежегодно на нашу оборону в ближайшие, самые критические годы», — подчеркнул Сибига.

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Глава МИД Украины подчеркнул, что в течение 2025 года Великобритания существенно усилила санкционное давление на страну-агрессора Россию. В частности, Лондон ввел санкции против более 540 танкеров, которые обходили потолок цен на нефть и обеспечивали топливо российской военной машине.

11 сентября 2025 года стало известно, что Великобритания будет производить и совместно с Украиной разрабатывать современное военное оборудование в рамках соглашения об обмене новейшими технологиями. Первым проектом стал новый дрон-перехватчик для противовоздушной обороны под названием Project OCTOPUS.

Секретарь СНБО Рустем Умеров отмечал, что боевое применение новых беспилотников OCTOPUS будет происходить на территории Украины.

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14 ноября тогдашний министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине запущено в серийное производство Octopus.

27 ноября делегации Министерства обороны Украины и Великобритании подписали лицензионное соглашение по дрону-перехватчику Octopus.

22 декабря президент Владимр Зеленский заявил, что Украине не хватает дронов-перехватчиков для борьбы с российскими воздушными целями, поскольку производители не успевают их изготавливать.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Андрей Сибига Великобритания Дроны-перехватчики украинские беспилотники Украина-Великобритания

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