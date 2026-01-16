Серийное производство дронов Octopus запустили в ноябре 2025 года (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что с февраля Украина и Великобритания выйдут на ежемесячное производство тысячи дронов-перехватчиков Octopus .

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в пятницу, 16 января.

Сибига открыл в Киеве форум в годовщину подписания соглашения о 100-летнем партнерстве между Украиной и Британией.

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Он поблагодарил британцев за объявление дополнительной помощи для украинской энергетики на более 1 млрд гривен, назвав это решение «своевременным и чрезвычайно нужным».

По его словам, безопасность, экономика и политика являются ключевыми измерениями украинско-британского столетнего партнерства.

«Великобритания взяла на себя долгосрочное обязательство по военной поддержке Украины. Речь идет о более 170 млрд гривен ежегодно на нашу оборону в ближайшие, самые критические годы», — подчеркнул Сибига.

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Глава МИД Украины подчеркнул, что в течение 2025 года Великобритания существенно усилила санкционное давление на страну-агрессора Россию. В частности, Лондон ввел санкции против более 540 танкеров, которые обходили потолок цен на нефть и обеспечивали топливо российской военной машине.

11 сентября 2025 года стало известно, что Великобритания будет производить и совместно с Украиной разрабатывать современное военное оборудование в рамках соглашения об обмене новейшими технологиями. Первым проектом стал новый дрон-перехватчик для противовоздушной обороны под названием Project OCTOPUS.

Секретарь СНБО Рустем Умеров отмечал, что боевое применение новых беспилотников OCTOPUS будет происходить на территории Украины.

14 ноября тогдашний министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине запущено в серийное производство Octopus.

27 ноября делегации Министерства обороны Украины и Великобритании подписали лицензионное соглашение по дрону-перехватчику Octopus.

22 декабря президент Владимр Зеленский заявил, что Украине не хватает дронов-перехватчиков для борьбы с российскими воздушными целями, поскольку производители не успевают их изготавливать.