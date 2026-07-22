Беспилотные катера Magura будет производить американская компания ReconCraft, специализирующаяся на лодках для сил специальных операций. Меморандум о взаимопонимании между ReconCraft и компанией Uforce — производителем Magura — был подписан в Вашингтоне на прошлой неделе.

Об этом 21 июля написала газета The Wall Street Journal.

Издание отметило, что соглашение было заключено в то время, когда США начали применять морские беспилотники в боевых действиях. Ранее в июле американские беспилотные катера атаковали иранскую подводную лодку на военно-морской базе в Ормузском проливе.

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Этому соглашению также предшествовало заявление президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине разрешения на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. В то же время, как отметила WSJ, усилия Белого дома по получению доступа к украинским технологиям до сих пор продвигались не слишком быстро.

По словам руководителей компаний ReconCraft и Uforce, в рамках заключенного соглашения стороны будут предоставлять материалы, оборудование и персонал. Соучредитель ReconCraft Джо Силковски заявил, что речь может идти о производстве сотен и даже тысяч катеров Magura ежегодно на предприятиях в штатах Орегон и Южная Каролина.

Генеральный директор Uforce Олег Рогинский назвал разрешение Украины на производство Magura в США «действительно знаковым».

Стороны не разглашают стоимость сделки.

Magura — это скоростные беспилотные катера, способные нести около 770 кг полезной нагрузки на расстояние более 500 км. Их стоимость, в зависимости от комплектации, может составлять менее 500 тысяч долларов. Катера предназначены прежде всего для нанесения ударов, но также могут запускать воздушные беспилотники, выполнять задачи по разминированию акваторий и буксировать гидролокационные системы для обнаружения подводных лодок.

Морський дрон MAGURA V5 / Инфографика: NV

В июне издание Bloomberg сообщило, что во время неанонсированных учений на Филиппинах в апреле 2026 года американский спецназ применил украинские морские дроны Magura против списанного корабля, использовавшегося как мишень. Это стало первым испытанием таких безэкипажных катеров в Индо-Тихоокеанском регионе. Олег Рогинский тогда напомнил, что в ходе войны РФ против Украины дроны Magura потопили около 10 российских военных кораблей.