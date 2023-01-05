Дрон КНДР долетел до президентской резиденции в Сеуле — Yonhap
Северокорейский беспилотник, сбитый в Южной Корее в 2017 году (Фото:Yonhap)
Один из беспилотников КНДР, который вторгся в воздушное пространство Южной Кореи 26 декабря, смог долететь до бесполетной зоны вокруг офиса президента в Сеуле, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник.
«Он ненадолго залетел на северную окраину зоны, но не приблизился к ключевым объектам безопасности», — сказал чиновник на условиях анонимности.
Радиус бесполетной зоны составляет примерно 3,7 километров.
26 декабря беспилотники КНДР пересекли границу Южной Кореи. Сеул поднял по тревоге истребители, ударный вертолет и средства ПВО.
Южная Корея зафиксировала несколько «неопознанных объектов», предположительно дронов, в приграничных районах провинции Кенгидо.
Военные Южной Кореи не смогли сбить ни один из пяти дронов. Один из беспилотников достиг Сеула.