Дрон КНДР долетел до президентской резиденции в Сеуле — Yonhap 5 января, 07:14 Северокорейский беспилотник, сбитый в Южной Корее в 2017 году (Фото:Yonhap)

Один из беспилотников КНДР, который вторгся в воздушное пространство Южной Кореи 26 декабря, смог долететь до бесполетной зоны вокруг офиса президента в Сеуле, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник.



«Он ненадолго залетел на северную окраину зоны, но не приблизился к ключевым объектам безопасности», — сказал чиновник на условиях анонимности.

Радиус бесполетной зоны составляет примерно 3,7 километров.

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26 декабря беспилотники КНДР пересекли границу Южной Кореи. Сеул поднял по тревоге истребители, ударный вертолет и средства ПВО.

Южная Корея зафиксировала несколько «неопознанных объектов», предположительно дронов, в приграничных районах провинции Кенгидо.

Военные Южной Кореи не смогли сбить ни один из пяти дронов. Один из беспилотников достиг Сеула.

