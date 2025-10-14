Администрация Трампа выделит 500 миллионов долларов на защиту от дронов перед Чемпионатом мира по футболу

Администрация президента США Дональда Трампа инвестирует $500 миллионов в разработку стратегий противодействия дронам в целях усиления безопасности накануне Чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает Politico.

По словам директора рабочей группы Белого дома по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2026 года Эндрю Джулиани, администрация планирует запустить программу стоимостью 500 млн долл. для поддержки 50 штатов и местных органов власти в разработке стратегий безопасности против дронов в преддверии футбольного турнира, который состоится в США, Канаде и Мексике, а также 250-летия США и Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Белый дом заявляет, что эти средства будут использованы, в частности, для охраны 104 футбольных матчей, которые состоятся на американских стадионах. Чиновники предполагают, что городские полицейские участки будут использовать портативные приборы для обнаружения летательных аппаратов, их подавления или уничтожения.

Отмечается, что финансирование еще больше втянет Белый дом в дискуссию о том, какие правоохранительные органы должны иметь полномочия перехватывать или сбивать дроны. Сейчас это разрешено только федеральным агентствам, а законопроект Палаты представителей, который расширяет эти полномочия на местную полицию, пока заблокирован. Администрация изучает планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, которые позволят Министерству юстиции временно уполномочить государственных и местных чиновников сбивать несанкционированные дроны, если Конгресс не примет соответствующее решение.

25 сентября в Германии заметили подозрительные дроны, которые облетали важные объекты Киля, в частности электростанцию, больницу и парламент земли. Министерство внутренних дел расследует инциденты как возможный шпионаж, аналогичные полеты зафиксировали и над военными объектами в других регионах.

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры для запуска и управления дронами против европейских стран. Он призвал закрыть для российских судов Балтийское и другие моря и усилить санкции, чтобы ограничить торговлю энергоресурсами и инфраструктуру российского танкерного флота.

2 октября сообщалось, что немецкие следователи проверяют возможную связь между подозрительным грузовым судном РФ и группой дронов, которые в конце сентября были замечены над Шлезвиг-Гольштейном.

Инфографика: NV

3 октября в аэропорту Мюнхена, втором по величине в Германии, были перенаправлены или отменены десятки рейсов из-за обнаружения неизвестных дронов.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, за многими беспилотниками, пролетавшими над страной, стояла Россия. Однако они были без взрывчатки и скорее всего совершали разведывательные полеты.

Согласно данным Deutsche Flugsicherung, в период с января по конец сентября 2025 года в Германии было зафиксировано 172 нарушения воздушного пространства дронами. Это больше, чем за аналогичный период 2024-го — 129 случаев, и 121 случай в 2023 году.

8 октября немецкое правительство одобрило законопроект, который позволит полиции сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство или представляющие угрозу безопасности. В Федеральной полиции создадут спецподразделение по борьбе с беспилотниками, которое будет сотрудничать со специалистами из Израиля и Украины.