В Румынии зафиксировали обломки дронов после массированной атаки РФ на Украину, есть повреждения

В Румынии во время российской атаки дронами на Украину зафиксировали обломки беспилотников, в результате чего были незначительно повреждены вспомогательное здание в одном из хозяйств и электростолб.

Об этом в субботу, 25 апреля, сообщили в Министерстве обороны Румынии.

По данным ведомства, радары зафиксировали беспилотники вблизи румынского воздушного пространства, из-за чего в два часа ночи были подняты в воздух истребители британских Военно-воздушных сил Eurofighter Typhoon.

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В Минобороны отметили, что население в уезде Тулча было предупреждено о воздушной угрозе через систему RO-ALERT.

Там добавили, что самолеты Eurofighter Typhoon зафиксировали радарный контакт с целью, которая находилась примерно в 1,5 км от Рени, над территорией Украины. Пилотам было разрешено поражать беспилотники.

Жители города Галац сообщили в 02:31 о падении объекта, на месте работают специализированные группы и другие подразделения МВД для проведения проверок.

По предварительным оценкам, повреждено вспомогательное здание в одном из хозяйств и электростолб, серьезных разрушений нет. В нескольких местах в этом районе обнаружили обломки дронов, жертв не зафиксировано, отметили в ведомстве.

Министерство обороны Румынии решительно осудило безответственные действия РФ, подчеркнув, что они представляют новую угрозу для региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

«Подобные инциденты свидетельствуют о неуважении Российской Федерации к международному праву и ставят под угрозу не только безопасность граждан Румынии, но и коллективную безопасность НАТО», — подчеркнули там.

Армия страны-агрессора России ночью 25 апреля массированно атаковала Украину дронами. В частности под ударом была Одесская область, где были разрушены и повреждены жилые дома и объекты припортовой инфраструктуры. В результате ударов пострадали два человека, также возникли пожары, которые уже ликвидированы.

