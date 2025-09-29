Украинская делегация прибыла в США для участия во встрече, посвященной вопросам совместного производства беспилотников . Во время переговоров планируется обсудить технические аспекты реализации этого проекта.

Как сообщили Суспільному в Министерстве обороны, украинскую сторону возглавляет заместитель министра обороны Сергей Боев.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина и Соединенные Штаты ведут переговоры по соглашению Drone Deal, которое предусматривает поставку американской стороне украинских беспилотников различных типов.

По его словам, Украина подготовила и предложила США соглашение по дронам на $50 млрд сроком на пять лет с производством 10 млн дронов в год. Зеленский предположил, что эта программа заработает после окончания войны.

19 августа Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом, что после открытия экспорта Америка будет покупать украинские дроны.

Ранее на пресс-конференции возле Белого дома Зеленский заявил, что гарантии безопасности от США могут включать соглашение на 90 миллиардов долларов между Киевом и Вашингтоном о приобретении американского оружия, в частности авиационных, противоракетных систем и другого оружия, которое он отказался назвать.

Зеленский заявил, что США будут покупать украинские дроны, что поможет увеличить внутреннее производство беспилотных аппаратов.